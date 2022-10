Drehbuchautor Kohlhaase Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild up-down up-down Gedenken Lese- und Filmabend für gestorbenen Drehbuchautor Kohlhaase Von dpa | 25.10.2022, 07:33 Uhr

Mit einem Lese- und Filmabend wird an diesem Mittwoch in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) an den Anfang Oktober gestorbenen Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase (1931-2022) erinnert. Dazu werden die Schauspielerinnen und Autorinnen Bastienne Voss und Ines Burdow im Kulturzentrum Alte Kachelofenfabrik erwartet, wie Organisator Horst Conradt am Dienstag sagte. Sie werden unter anderem aus Kohlhaases Buch „Um die Ecke in die Welt“ lesen, in dem es um den Regisseur Konrad Wolf (1925-1982) geht. Wolf war ein Wegbegleiter von Kohlhaase, der zu den wichtigsten deutschen Drehbuchautoren seiner Zeit zählte.