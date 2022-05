ARCHIV - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Kriminalität Unbekannter sticht auf Radfahrerin: schwere Verletzungen Von dpa | 01.05.2022, 09:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Unbekannter hat in Potsdam mit einem Messer auf eine Radfahrerin eingestochen und die 45-Jährige schwer verletzt. Die Frau sei am Freitagnachmittag auf einem Gehweg gefahren, als ihr ein Radfahrer entgegen gekommen sei, berichtete die Polizei am Sonntag. Als beide auf gleicher Höhe gewesen seien, habe der Unbekannte ein Cuttermesser gezückt und der Frau wortlos in den linken Oberarm gestochen. Die 45-Jährige wurde mit einer tiefen Fleischwunde in ein Krankenhaus gebracht. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief zunächst erfolglos.