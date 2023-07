Der Brandenburger Linke-Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter. Archivfoto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Regierungsbeteiligung in weiter Ferne Linke aus Brandenburg wollen verstärkt auf Bürgernähe setzen Von Benjamin Lassiwe | 16.07.2023, 17:22 Uhr

Im Land Brandenburg stagniert die Linkspartei. Eine Regierungsbeteiligung ist weiter Ferne. Was also will die Brandenburger Linke unternehmen, um das Ruder herumzureißen?