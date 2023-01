Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Lützerath-Räumung „Lützi lebt“ Landesvertretung von NRW in Berlin beschmiert Von dpa | 14.01.2023, 16:19 Uhr

An der Landesvertretung Nordrhein-Westfalens in Berlin sind in der Nacht zum Samstag ein Schriftzug beschädigt und mehrere Fensterscheiben beschmiert worden. Die Polizei prüft nach Angaben eines Sprechers einen Zusammenhang zu den Protesten im nordrhein-westfälischen Lützerath. Der Ort wird abgerissen, um dem Energiekonzern RWE zu ermöglichen, die darunter liegende Kohle abzubaggern. Dagegen protestierten am Samstag viele Tausend Menschen.