Ex-DDR-Wirtschaftsministerin Luft zur Treuhand: Es gab genügend Warnungen Von dpa | 09.05.2023, 15:33 Uhr

Vor der schnellen Übernahme der D-Mark und einer radikalen Privatisierungswelle von DDR-Betrieben hat es nach Ansicht der früheren DDR-Wirtschaftsministerin Christa Luft früh viele Warnungen gegeben. „Die Treuhand agierte im Interesse, ja man muss es so sagen, des westdeutschen Kapitals“, sagte Luft am Dienstag vor dem Treuhand-Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag. Nach dem Angebot des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU), die D-Mark in der DDR einzuführen, habe sie etwa dem damaligen Finanzstaatssekretär Horst Köhler (CDU) ihre Bedenken zu möglichen Folgen mitgeteilt.