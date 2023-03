In Cottbus soll eine eigenständige medizinische Universität entstehen. Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Medizinausbildung in Cottbus Brandenburg plant neunte Hochschule Von Benjamin Lassiwe | 21.03.2023, 16:26 Uhr

Medizinausbildung in Cottbus: 2026 sollen sich die ersten Studierenden an der neunten geplanten Hochschule in Brandenburg einschreiben können.