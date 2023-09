Gesellschaft Mehr Frauen leiten eine mittelständische Firma Von dpa | 12.09.2023, 12:17 Uhr | Update vor 12 Min. Frauen in Führungspositionen Foto: Hannes P. Albert/dpa up-down up-down

In Deutschlands Mittelstand haben deutlich mehr Frauen als früher das Sagen. Lag ihr Anteil bei kleinen und mittleren Unternehmen im Jahr 2011 nur bei 18,9 Prozent, so sind es inzwischen 22,8 Prozent, teilte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag in Neuss mit und bezog sich dabei auf Daten von 664.000 Unternehmen.