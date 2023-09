Ostdeutschland Mehr Geld für Beschäftigte der Energiewirtschaft Von dpa | 28.09.2023, 17:25 Uhr | Update vor 15 Min. Photovoltaik-Anlage Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down

Mehrere Tausend Beschäftigte in der Energie- und Versorgungswirtschaft in Ostdeutschland erhalten mehr Geld. Die Vergütung soll zum 1. September dieses Jahres um 6 Prozent und im November 2024 um weitere 4,5 Prozent steigen, wie die Industriegewerkschaft IGBCE am Donnerstag mitteilte. Der Arbeitgeberverband energie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmen bestätigte die Angaben auf Nachfrage. Man habe sich am frühen Donnerstagmorgen geeinigt, hieß es.