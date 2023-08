Bahn Mehr Züge von Berlin zur Ostsee an den kommenden Wochenenden Von dpa | 23.08.2023, 13:53 Uhr Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

Überfüllte Züge zwischen Berlin und der Ostsee haben viele Fahrgäste zuletzt verärgert - an den kommenden Wochenenden sollen zusätzliche Züge Entlastung schaffen. Einzelne Regio-Züge sollen zwischen Berlin und Stralsund bis Ende September jeweils am Samstag und Sonntag als erweiterte Versionen verkehren, wie Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Die Züge fahren mit sieben statt sonst fünf Wagen und bieten 700 Sitzplätze.