Kernenergie Mehrere Bundesländer lehnen Atomkraftwerk in Polen ab Von dpa | 13.12.2022, 16:33 Uhr

Brandenburg und drei weitere Bundesländer lehnen den Bau eines ersten Atomkraftwerks in Polen ab. Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die das brandenburgische Verbraucherschutzministerium am Dienstag veröffentlichte. Der erste Atommeiler des Landes solle nach derzeitiger Planung in Ostsee-Nähe in der Woiwodschaft Pommern entstehen, hieß es. Auch Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Berlin fordern Polen auf, das Vorhaben zu stoppen.