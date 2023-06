Friedrich Merz Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Geschichte Merz: Erinnerung an DDR-Volksaufstand wachhalten Von dpa | 16.06.2023, 20:39 Uhr

CDU-Chef Friedrich Merz hat den Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 als bedeutend für ein freies Deutschland und ein freies Europa gewürdigt. „Diese Revolution blieb unvollendet. Aber umsonst war sie keineswegs“, sagte Merz, der auch Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag ist, am Freitag bei einer Gedenkveranstaltung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Der Aufstand habe Langzeitwirkung gehabt „und wurde für die DDR Machthaber zum beständigen Trauma“.