Carsten Linnemann Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Parteien Merz wechselt CDU-Generalsekretär aus: Linnemann für Czaja Von dpa | 11.07.2023, 16:49 Uhr

In der CDU galt Generalsekretär Mario Czaja manchen als Fehlbesetzung - zu wenig präsent in der Öffentlichkeit und in den Gliederungen der Partei. Nun hat Parteichef Merz Konsequenzen gezogen.