Energie MV-Wirtschaft fordert Bau zweiter Ölleitung Rostock-Schwedt Von dpa | 30.01.2023, 14:40 Uhr

Ungeachtet der Absage aus Berlin fordert die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin den Bau einer zweiten Ölleitung zwischen dem Ostsee-Hafen Rostock und der Raffinerie Schwedt in Brandenburg. „Wir brauchen dringend Versorgungssicherheit und weiter bezahlbare Energiepreise“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Neubrandenburger Industrie- und Handelskammer (IHK), Torsten Haasch, am Montag der Deutschen Presse-Agentur.