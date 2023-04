Viele kleine Störe schwimmen in einem Becken der Aufzuchtstation für Störe auf dem Gelände der Blumberger Mühle. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archiv up-down up-down Ansiedlung in MV und Brandenburg Forscher setzen wieder Störe in Oder und Haff aus Von Winfried Wagner/dpa | 26.04.2023, 08:12 Uhr

Etwa 350 Jungfische schwimmen von Lebus nahe Frankfurt/Oder aus in dem Fluss. Weitere elf Störe sollen am Freitag in das Kleine Haff an der Odermündung eingesetzt werden.