Polizeieinsatz Lebensbedrohliche Messerattacke: Tatverdächtiger in Haft Von dpa | 07.07.2023, 11:56 Uhr

In einem Einkaufszentrum in Neubrandenburg wird ein Syrer niedergestochen. Der Täter flieht. Nun wurde ein Verdächtiger gefasst - etwa 30 Kilometer östlich in der Uckermark. Ein Gericht schickt den Mann in U-Haft.