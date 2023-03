Klimaaktivist Henning Jeschke Foto: Anne Baum/-/dpa/Archivbild up-down up-down Verhandlung Nach Klebe-Aktionen: Prozesse gegen Klimaaktivisten Von dpa | 09.03.2023, 02:34 Uhr

Der Prozess gegen Klimaaktivist Henning Jeschke, der zuletzt mit einer Klebe-Aktion während der Verhandlung für Aufsehen gesorgt hatte, geht heute weiter. Verhandelt wird vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten nach mehreren Straßenblockaden, an denen sich das Gründungsmitglied der Gruppe Letzte Generation beteiligt hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Auch ein Prozess gegen die Mitgründerin und Sprecherin der Klimaschutzgruppe, Carla Hinrichs, wird am Donnerstag fortgesetzt.