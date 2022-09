Wissenschaftler untersuchen den Fischbestand im Fluss Oder Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Umweltkatastrophe Nach Proben in der Oder: Institut weist 19 Fischarten nach Von dpa | 01.09.2022, 14:29 Uhr

Nach dem massenhaften Fischsterben sind bei Beprobungen in einem Oderabschnitt in Brieskow-Finkenheerd bei Frankfurt (Oder) 19 gesunde Fischarten nachgewiesen worden. Das sagte der Wissenschaftler am Institut für Binnenfischerei in Potsdam-Sacrow (IfB), Daniel Hühn, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Dabei sei unter den über 1800 gefangenen Fischen vom Jungfisch bis zu mehrjährigen Fischen alles dabei gewesen. Das Institut in Potsdam forscht unter anderem zu Fischökologie in Binnengewässern.