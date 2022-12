Karl-Marx-Denkmal ohne Unterarm Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archiv up-down up-down Bronzestatue Neubrandenburg stellt repariertes Karl-Marx-Denkmal auf Von dpa | 09.12.2022, 09:21 Uhr

Das vor zehn Monaten beschädigte Denkmal des Philosophen Karl Marx (1818-1883) in Neubrandenburg soll in Kürze wieder aufgestellt werden. Wie ein Stadtsprecher am Freitag sagte, ist die 2,20 Meter große Bronzestatue in Schöneiche bei Berlin fachgerecht repariert worden und soll am 16. Dezember wieder an ihren Platz am Friedrich-Engels-Ring zurückkehren. Der Bauhof werde die Skulptur mit Hilfe eines Kranes aufstellen. Unbekannte hatten im Februar den rechten Unterarm der Figur abgetrennt und gestohlen.