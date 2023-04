Usedom-Brücke Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Neue Bauphase an Usedom-Brücke: Staugefahr ab 2. Mai Von dpa | 28.04.2023, 08:14 Uhr

Die Sanierung der Hauptzufahrtsbrücke von Norden nach Usedom sorgt ab 2. Mai erneut für Staugefahr. Wie das zuständige Landesamt für Straßenbau am Freitag mitteilte, wird der Verkehr an der Peenebrücke Wolgast im Landkreis Vorpommern-Greifswald voraussichtlich zwei Wochen lang nur einspurig über eine Baustellenampel geregelt. Grund sind Korrosionsschutzarbeiten an der Klappe der Brücke und am Gehweg. Da auch Fußgänger und Radfahrer durch den Baustellenbereich zum Teil über die Straße geführt werden sollen, sei äußerste Vorsicht geboten.