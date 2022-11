Von den Fenstern ihres Arbeitsplatzes aus sieht Friederike Haase auf der einen Seite den Bundestag. Foto: Benjamin Lassiwe up-down up-down Brandenburger Landesvertretung Friederike Haase: Die Neue in Berlin Von Benjamin Lassiwe | 13.11.2022, 15:15 Uhr

Friederike Haase tritt in große Fußstapfen. Sie leitet die Brandenburger Landesvertretung. Von nun an koordiniert sie die Präsenz des Landes im Bundesrat und vertritt die Interessen des Landes in Berlin.