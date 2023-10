Am Samstagnachmittag wurde ein Mädchen in Neuruppin durch einen Böller leicht verletzt. Die Zwölfjährige befand sich auf einem Spielplatz nahe der Heinrich-Rau-Straße, als plötzlich ein Knaller neben ihr explodierte. Das Kind wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

17-Jähriger flüchtete nach der Tat

Polizeibeamte konnten feststellen, dass der Feuerwerkskörper mutmaßlich durch einen 17-Jährigen aus einer kleineren Gruppe heraus geworfen wurde. Dieser flüchtete nach der Tat. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung.