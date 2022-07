Anlagen zur Rohölverarbeitung auf dem Gelände der PCK-Raffinerie GmbH. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down PCK-Raffinerie Ostdeutsche CDU-Politiker: Russisches Öl weiter nutzen Von dpa | 19.07.2022, 14:03 Uhr

Wegen der Energiekrise fordern ostdeutsche CDU-Politiker von Wirtschaftsminister Robert Habeck, auch künftig russisches Öl für die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt zu nutzen. Das sei trotz des Öl-Embargos der EU gegen Moskau erlaubt, schreiben die wirtschaftspolitischen Sprecher der fünf Landtagsfraktionen in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an den Grünen-Politiker. Dieser solle auch die Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke verlängern, Gasfracking in Niedersachsen erlauben und die heimische Braunkohle bis 2038 statt nur bis 2030 verwenden lassen.