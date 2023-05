Textilindustrie Foto: Lars Klemmer/dpa up-down up-down Verband Ostdeutsche Textilindustrie leidet unter hohen Preisdruck Von dpa | 23.05.2023, 10:58 Uhr

Die ostdeutsche Textilindustrie hat nach Angaben ihres Branchenverbandes bei anhaltendem Preisdruck in den ersten Monaten dieses Jahres ein Umsatzplus erzielt. Die Erlöse seien von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,1 Prozent gestiegen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie, Jenz Otto, am Dienstag vor Beginn einer Mitgliederversammlung in Greiz. Dennoch drückten die immens gestiegenen Produktionskosten auf die Erträge der Branche.