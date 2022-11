Bundesgerichtshof Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesgerichtshof Paar um Millionen-Immobilie geprellt: Urteil rechtskräftig Von dpa | 09.11.2022, 14:45 Uhr

Mit gefälschten Unterlagen sollte ein älteres Paar aus Hamburg dreist um eine Millionen-Immobile in Berlin gebracht werden - nun sind die vier Täter rechtskräftig verurteilt. Der in Leipzig ansässige 5. Strafsenat habe die Revisionen von zwei Brüdern aus dem Clan-Milieu, einem Kaufmann sowie einem Rechtsanwalt verworfen, teilte der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch mit. Damit ist die Verurteilung der Männer wegen Urkundenfälschung, Betrugs und mittelbarer Falschbeurkundung zu mehrjährigen Haftstrafen rechtskräftig.