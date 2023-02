Berlin - Museeumsinsel Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down Ausstellungen Produktion und Propaganda: Industriefotografie Ost und West Von dpa | 08.02.2023, 13:41 Uhr

Den mitunter schmalen Grat zwischen Produktion und Propaganda zeigt das Deutsche Historische Museum anhand von Auftragsbildern aus Industrien in DDR und BRD. Die Ausstellung „Fortschritt als Versprechen. Industriefotografie im geteilten Deutschland“ ist von Freitag an bis zum 29. Mai in Berlin zu sehen.