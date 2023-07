«Goldene Henne» Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnung Publikums-Abstimmung zur Goldenen Henne 2023 beginnt Von dpa | 12.07.2023, 11:27 Uhr

Der Publikumspreis „Goldene Henne“ kommt in die entscheidende Phase. Von diesem Donnerstag an ist das Voting freigeschaltet. Dann bleibt bis zum 26. Juli Zeit, in den Kategorien Comedy, Film & Fernsehen, Musik, Sport und Aufsteiger Sieger oder Siegerinnen zu küren, wie Hubert Burda Media am Mittwoch mitteilte. Der Publikumspreis wird am 13. Oktober in Leipzig verliehen. Wer die Sendung moderiert, steht demnach noch nicht fest. Im vergangenen Jahr hatte Florian Silbereisen durch die Gala geführt.