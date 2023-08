Parteien Ramelow: Dauerdebatte über die AfD nutzt Rechtspopulisten Von dpa | 06.08.2023, 08:17 Uhr Bodo Ramelow Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down

Die AfD ist seit Wochen im Umfragehoch - in Deutschland, noch mehr in Ostdeutschland. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow beklagt einen Alarmismus in der politischen Debatte, von der vor allem die AfD profitiere.