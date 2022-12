Ministerpräsident Ramelow Foto: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Rente Ramelow will mit Ost-Kollegen über Härtefallfonds sprechen Von dpa | 05.12.2022, 12:43 Uhr

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit seinen ostdeutschen Amtskollegen über den geplanten Härtefallfonds für bestimmte Rentner mit Ansprüchen aus DDR-Zeiten sprechen. Man wolle erreichen, dass bestimmte Gruppen nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Thüringer Staatskanzlei am Montag. Thüringen habe Sachsen als aktuelles Vorsitzland der Ost-MPK gebeten, ein Treffen zu dem Thema zu organisieren. Das Kabinett im Bund hatte die für den Fonds vorgesehene Stiftung Mitte November auf den Weg gebracht.