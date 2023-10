Rheumatag 2023 In Bad Wilsnack diskutieren Experten über eine bessere Versorgung der Patienten Von Hanno Taufenbach | 01.10.2023, 16:34 Uhr Experten diskutieren in Bad Wilsnack über die Versorgung von Rheumapatienten in Brandenburg. Foto: Monique Wüstenhagen up-down up-down

Rheumakranke brauchen eine lebenslange medizinische Betreuung. Das Problem dabei: Es fehlt an ausgebildeten Rheumatologen. Aber es gab auch gute Nachrichten auf dem Rheumatag in der KMG Elbtalklinik in Bad Wilsnack.