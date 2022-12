Die Band City hört auf Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down DDR-Rock Rockgruppe City steht das letzte Mal auf der Bühne Von dpa | 30.12.2022, 02:57 Uhr

Eine der bekanntesten Bands mit Wurzeln in der DDR verabschiedet sich von der Bühne. Die Musiker von City geben am Freitagabend (20.00 Uhr) in ihrer Heimat Berlin ihr letztes Konzert. Damit geht eine 50 Jahre währende Karriere zu Ende. Zum Finale hat sich die Band einige Gäste auf die Bühne eingeladen, unter anderem die Berliner Symphoniker. Sänger Toni Krahl sagte vor dem Konzert: „Es wird mit Sicherheit der emotionalste Abend unserer Kariere.“