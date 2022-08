ARCHIV - Der Schauspieler Heinz Behrens wartet auf einer Bank auf die Trauerfeier für einen Kollegen. Foto: Bernd Settnik/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Settnik up-down up-down DDR Schauspieler Heinz Behrens mit 89 Jahren gestorben Von dpa | 09.08.2022, 18:28 Uhr

Der Schauspieler Heinz Behrens, bekannt aus der Lustspielreihe „Maxe Baumann“ im DDR-Fernsehen, ist tot. Er sei im Alter von 89 Jahren in der vergangenen Nacht in einem Berliner Krankenhaus gestorben, sagte seine Witwe Birgit am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst berichtete der MDR. Noch vor wenigen Tagen sei ihr Mann „quietschfidel“ gewesen, dann habe ihn eine Lungenentzündung „kalt erwischt“ - zu viel für sein schwaches Herz. Bis vor fünf Jahren war Behrens noch zusammen mit Heinz Rennhack und dem Zwei-Personen-Stück „Zwei Genies am Rande des Wahnsinns“ auf Tour.