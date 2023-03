Schauspieler Robert Gallinowski Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Film Schauspieler Robert Gallinowski mit 53 Jahren gestorben Von dpa | 29.03.2023, 05:25 Uhr

Der Schauspieler Robert Gallinowski („Tatort“) ist tot. Er sei überraschend im Alter von 53 Jahren gestorben, sagte seine Agentin am Dienstagabend in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. Der Schauspieler, Hörspielsprecher und Lyriker ist einem breiteren Publikum unter anderem durch seine Auftritte in Fernsehreihen wie „Polizeiruf 110“, „Kommissar Stolberg“ und „Der Alte“ bekannt geworden. Der gebürtige Aachener spielte zudem in mehreren „Tatorten“ mit.