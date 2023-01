Niedersachsens Innenminister Pistorius wird Verteidigungsminister Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Bundeswehr Scholz: Truppe wird neuen Minister Pistorius sehr mögen Von dpa | 17.01.2023, 14:12 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz ist davon überzeugt, dass die Bundeswehr mit dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) gut auskommen wird. „Ich bin überzeugt, dass das jemand ist, der mit der Truppe kann, und den die Soldatinnen und Soldaten sehr mögen werden“, sagte er am Dienstag in Brandenburg an der Havel. Deshalb sei er sehr dankbar, dass der bisherige niedersächsische Innenminister Ja zu der Aufgabe gesagt habe.