Schriftsteller Gerhard Wolf gestorben Literatur Schriftsteller Gerhard Wolf gestorben Von dpa | 08.02.2023, 10:20 Uhr

Der Schriftsteller Gerhard Wolf („Beschreibung eines Zimmers“) ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin des Aufbau-Verlags am Mittwoch unter Berufung auf die Familie. Wolf, Ehemann der Schriftstellerin Christa Wolf (1929-2011), starb demnach am Dienstag in Berlin.