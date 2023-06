Manuela Schwesig Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Gemeinschaftsaufgabe Schwesig: Geplante Kürzung nicht akzeptabel Von dpa | 21.06.2023, 15:57 Uhr

Die vom Bund geplante Kürzung der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) stößt bei Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf entschiedenen Widerspruch. „Die Pläne der Bundesregierung sind für uns nicht akzeptabel“, erklärte Schwesig am Mittwoch in Schwerin vor der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag im sächsischen Chemnitz. Die GRW-Mittel seien das wichtigste Instrument für die Wirtschaftsförderung in Ostdeutschland. „Wir brauchen auch in Zukunft Fördermöglichkeiten, um wirtschaftlich weiter aufholen zu können.“