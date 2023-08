Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Berliner Landgericht Serie von mehr als 30 Einbrüchen: Angeklagter schweigt Von dpa | 01.08.2023, 16:43 Uhr

Weil er an mehr als 30 Einbrüchen in mehreren Bundesländern beteiligt gewesen sein soll, steht ein 30-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Er soll als Mitglied einer Bande von Frankreich in die Bundesrepublik eingereist sein, um in Häuser und Wohnungen einzubrechen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 30-Jährige durch Taten unter anderem in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein Beute im Wert von insgesamt rund 76 000 Euro erlangte. Zu Prozessbeginn am Dienstag hat der Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen.