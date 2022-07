ARCHIV - Ein Musiker eines Orchesters probt. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Filmmusik Sommer-Klassik an Müritz mit „Magischen Filmmomenten“ Von dpa | 11.07.2022, 07:54 Uhr

Mit Musik aus 100 Jahren Filmhistorie will die Neubrandenburger Philharmonie Klassik-Fans nach der Corona-Zeit wieder an die Müritz locken. Wie eine Sprecherin des Ensembles am Montag sagte, steht das „MüritzProms-Konzert“ an diesem Mittwoch im Stadthafen von Waren an der Müritz unter dem Motto „Magische Filmmomente“. Zusammen mit der Sängerin und Entertainerin Carry Sass sollen direkt an der Mole Melodien aus Filmen wie „Der Pate“, „Die Tribute von Panem“, „Der blaue Engel“ sowie aus dem Edith Piaf-Film „La Vie en rose“ erklingen.