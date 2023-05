Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Migration Stationäre Grenzkontrollen: Polizeigewerkschaft skeptisch Von dpa | 25.05.2023, 13:12 Uhr

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) für Bundespolizei und Zoll beurteilt die mögliche Einführung stationärer Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien skeptisch. „Stationäre Grenzkontrollen würden uns bei einem Asylantrag erstmal gar nicht helfen“, sagte der Vorsitzende Andreas Roßkopf am Donnerstag dem Inforadio des RBB. Jeder, der an der Grenze einen Asylantrag stelle, müsse an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weitergeleitet werden, das den Antrag prüfe. „Dann erst können wir letztendlich zurückweisen.“