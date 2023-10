Bundespräsident Steinmeier zur Deutschen Einheit: Es gibt Unwuchten Von dpa | 02.10.2023, 20:57 Uhr | Update vor 23 Min. Frank-Walter Steinmeier Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat 33 Jahre nach der deutschen Vereinigung eine kritische Bilanz gezogen. „Es geht nicht nur um das Materielle, es geht um das Gefühl, gleichwertig zu sein. Und da gibt es Unwuchten“, sagte er am Montagabend in den ARD-„Tagesthemen“. „Wenn wir die Anzahl von Ostdeutschen etwa in Führungspositionen betrachten, so ist das vielleicht in der Politik einigermaßen gelungen, überhaupt nicht in Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und auch der Medien“, sagte er.