Kunstgalerie Teterow Kunstgalerie Teterower widmen Volkmar Förster Sommerausstellung 2023 Von dpa | 13.06.2023, 12:32 Uhr

Die Kunstgalerie in Teterow südöstlich von Rostock widmet ihre diesjährige Sommerausstellung dem Maler Volkmar Förster. Unter dem Titel „G. Eden“ sind vom 23. Juni an Malereien, Grafiken und Installationen des 83-jährigen Künstlers zu sehen, sagte eine Sprecherin der Galerie am Dienstag in Teterow. Förster setzte sich humorvoll und farbenfroh mit dem biblischen Sündenfall auseinander.