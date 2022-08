ILLUSTRATION - Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Kriminalität Toter Hertha-Fan nach Relegationsspiel: Verhaftung Von dpa | 03.08.2022, 17:04 Uhr

Im Fall eines nach einem Streit gestorbenen Hertha-Fans hat die Polizei am Mittwoch in Rostock einen 24-Jährigen verhaftet. Dem Mann wird vorgeworfen, nach dem Fußball-Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV am 19. Mai in Berlin dem 55 Jahre alten Opfer so heftig mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben, dass dieses ungebremst zu Boden fiel und mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufschlug, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mitteilte. Der Mann erlitt durch den Aufprall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und starb wenige Tage später im Krankenhaus. Der 24-Jährige sollte am Mittwoch dem Ermittlungsrichter zur Verkündung des bereits gegen ihn erlassenen Haftbefehls vorgeführt werden.