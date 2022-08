dpatopbilder - Naturwacht-Ranger Andreas Hein holt in Schutzbekleidung mit einem Kescher tote Fische aus dem Grenzfluss Westoder. Foto: Patrick Pleul/dpa FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Fischsterben Umweltministerium: Keine auffälligen Metall-Werte in Oder Von dpa | 16.08.2022, 12:23 Uhr

Auf der Suche nach der Ursache für das Fischsterben in der Oder hat das Brandenburger Landesumweltamt erste Laborergebnisse ausgewertet. Die am Montagabend vom Landeslabor Berlin-Brandenburg in einer ersten Tranche übermittelten Ergebnisse hätten keine besonders hohen Werte für Metalle wie Quecksilber gezeigt, teilte der Sprecher des Umweltministeriums, Sebastian Arnold, am Dienstag auf Anfrage mit. Eine einzelne Ursache für die Umweltkatastrophe lasse sich nicht erkennen.