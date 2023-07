Merz wechselt CDU-Generalsekretär aus - Linnemann für Czaja Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild up-down up-down Politik Unionsfraktionsmanager Frei: Linnemann Glücksfall für CDU Von dpa | 11.07.2023, 19:02 Uhr

In der Spitze der Unionsfraktion hat die Ankündigung von CDU-Chef Friedrich Merz, Generalsekretär Mario Czaja durch den Wirtschaftsexperten Carsten Linnemann abzulösen, Beifall ausgelöst. „Carsten Linnemann ist ein wahrer Glücksfall für die CDU. Nicht nur wegen seiner wirtschafts- und sozialpolitischen Kompetenz, sondern auch weil er für die CDU brennt“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), am Dienstag in Berlin.