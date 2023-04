Brandenburgs Linke will eine Volksinitiative für kostenloses Schulessen starten. Foto: dpa up-down up-down Landesparteitag in Ludwigsfelde Kostenloses Schulessen: Brandenburgs Linke ruft zu Geschlossenheit auf Von Benjamin Lassiwe | 23.04.2023, 12:03 Uhr

Brandenburgs Linke will eine Volksinitiative für kostenloses Mittagessen an Schulen starten. Das kündigte die Partei bei einem Landesparteitag in Ludwigsfelde an. Überschattet wurde der Landesparteitag jedoch vom Streit um Sarah Wagenknecht.