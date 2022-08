Blick auf den deutsch-polnischen Grenzfluss Oder in Richtung Frankfurt (Oder). Foto: Patrick Pleul/dpa FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Regierung Ursache für Fischsterben in der Oder weiter unklar Von dpa | 15.08.2022, 14:37 Uhr

Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist nach Angaben der Brandenburger Landesregierung weiter unklar. „Wir wissen bis jetzt nicht, was genau diese Vergiftungserscheinungen bei den Fischen verursacht hat“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag in Lebus. In der Kleinstadt im Landkreis Märkisch-Oderland hatte er sich an der Oder ein Bild von der Lage gemacht.