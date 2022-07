ARCHIV - Die deutsche Schriftstellerin Jenny Erpenbeck. Foto: Angelo Carconi/ANSA/AP/dpa/Archivbild FOTO: Angelo Carconi up-down up-down Literatur Uwe-Johnson-Literaturpreis 2022 geht an Jenny Erpenbeck Von dpa | 20.07.2022, 06:36 Uhr

Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck (55) erhält für ihren Roman „Kairos“ den Uwe-Johnson-Literaturpreis 2022. Die mit 20.000 dotierte Auszeichnung wird der Autorin am 23. September in Berlin überreicht, teilte die Mecklenburgische Literaturgesellschaft in Neubrandenburg am Mittwoch mit.