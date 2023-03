Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Zugriff in Berlin Verdächtiger nach Schüssen auf Zeitungsboten festgenommen Von dpa | 13.03.2023, 15:28 Uhr

Nach den Schüssen auf einen Zeitungsboten in Hattingen ist ein Verdächtiger in Berlin festgenommen worden. Die Mordkommission habe die Spur des 32-jährigen Oberhauseners bis in die Hauptstadt verfolgen können, teilte die Polizei am Montag mit. Dort griff ein Spezialeinsatzkommando zu. Der 32-Jährige habe die Tat gestanden, zu seinem Motiv aber geschwiegen. Die Tatwaffe, ein Gewehr, sei ebenfalls gefunden und sichergestellt worden.