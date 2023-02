Trauer im Hambacher Forst Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild up-down up-down Hambi-Film „Vergiss Meyn Nicht“ als eindrückliche Berlinale-Doku Von dpa | 19.02.2023, 08:24 Uhr

Die Auseinandersetzungen um den besetzten Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen steht im Mittelpunkt der Dokumentation „Vergiss Meyn Nicht“. Der Film basiert auf dem Material des Filmstudenten und als Journalist arbeitenden Steffen Meyn, der während der mittlerweile gerichtlich in erster Instanz als rechtswidrig eingestuften Räumung 2018 beim Sturz von einem der besetzten Bäume ums Leben kam. Die Dokumentation von Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl und Jens Mühlhoff wurde am Samstagabend als Premiere bei der Berlinale in Berlin gezeigt.