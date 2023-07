Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Sachbeschädigung Vermutlich bundesweit agierende Sprayer-Gruppe gefasst Von dpa | 10.07.2023, 12:33 Uhr

Die Bundespolizei hat eine vermutlich bundesweit agierende Bande von Graffitisprühern auf frischer Tat in Vorpommern gefasst. Den Männern aus Rostock, Berlin, Bremen und Wuppertal wird Sachbeschädigung in großem Stil in Stralsund vorgeworfen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte. Die siebenköpfige Gruppe soll fünf Wagen eines Intercityzuges umfassend besprüht haben, die Beseitigung dürfte teuer werden, hieß es. Die Gruppe war am Samstag im Umfeld des Hauptbahnhofs gestellt worden, als sie mit einem Transporter fliehen wollten.