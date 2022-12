Ukrainische Flagge Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Studie Viele Ostdeutsche skeptisch bei Unterstützung der Ukraine Von dpa | 05.12.2022, 18:28 Uhr

Viele Ostdeutsche sehen den Beistand für die Ukraine einer neuen Studie zufolge viel skeptischer als Westdeutsche. Nur 28 Prozent der befragten Ostdeutschen wollen die Unterstützung für das angegriffene Land auch dann aufrechterhalten, wenn dies in Deutschland negative Folgen hat, etwa höhere Energiepreise. In Westdeutschland waren es immerhin 42 Prozent. Die Zahlen präsentierte das Mercator Forum Migration und Demokratie (Midem) der Technischen Universität Dresden am Montag in Berlin.